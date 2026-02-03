Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Kar ve sağanak yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı