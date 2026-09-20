Meteoroloji açıkladı: 2 il için sarı kodlu uyarı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzeyinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.