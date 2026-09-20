Meteoroloji açıkladı: 2 il için sarı kodlu uyarı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzeyinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Eylül 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzeyinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı