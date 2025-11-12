Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?
Kış ayının en güzel ve en eziyetli dönemine resmen giriyoruz. Meteoroloji, tarih vererek 9 il için kar uyarısı yaptı. Peki kar ne zaman ve hangi illere yağacak?
Türkiye, geç de olsa kış mevsimine giriyor. Sonbahar yerini artık yağmur ve kara bırakacak. Peki kar ne zaman ve hangi ilimize yağacak? İstanbul’a kar geliyor mu? İşte son gelişmeler…
Kasım ayının ikinci haftasında sıcaklıklar hızla düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
