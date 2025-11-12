  1. Ekonomim
  Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?

Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?

Kış ayının en güzel ve en eziyetli dönemine resmen giriyoruz. Meteoroloji, tarih vererek 9 il için kar uyarısı yaptı. Peki kar ne zaman ve hangi illere yağacak?

Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?

Türkiye, geç de olsa kış mevsimine giriyor. Sonbahar yerini artık yağmur ve kara bırakacak. Peki kar ne zaman ve hangi ilimize yağacak? İstanbul’a kar geliyor mu? İşte son gelişmeler…

Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?

Kasım ayının ikinci haftasında sıcaklıklar hızla düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 

Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?

Peki kar ne zaman yağacak, hangi iller ilk karı görecek?

Kar ne zaman yağacak, İstanbul'a geliyor mu? Hangi iller için kar uyarısı yapıldı?


KAR NE ZAMAN VE HANGİ İLLERE YAĞACAK?


MGM haftalık raporuna göre hava sıcaklıkları Kasım ortasında mevsim normallerinin altına inecek. Bu bilgiler ışığında 13–15 Kasım 2025 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar görülebilir. 

