Meteoroloji açıkladı: Batıda hava sıcaklıkları artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan’ın kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 1 Mart 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu