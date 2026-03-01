Meteoroloji açıkladı: Batıda hava sıcaklıkları artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu