Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu