Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu