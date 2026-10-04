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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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