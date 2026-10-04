Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu