Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu