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  4. Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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