Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu