Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.