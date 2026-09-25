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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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