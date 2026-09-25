Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu