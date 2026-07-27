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  4. Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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