Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az çok bulutlu