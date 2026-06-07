  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 10
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az çok bulutlu

2 | 10
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu

3 | 10
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 10