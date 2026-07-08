Meteoroloji açıkladı: Doğuda sıcaklık azalacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 8 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı