Meteoroloji açıkladı: Doğuda sıcaklık azalacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı