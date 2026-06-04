  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 10
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

2 | 10
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 10
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları 6 derece artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

4 | 10