Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Mayıs 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu