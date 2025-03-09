Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 9 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu