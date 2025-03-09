Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu