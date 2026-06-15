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  4. Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Pazçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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