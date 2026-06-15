Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı