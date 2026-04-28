Meteoroloji açıkladı: Kuzey kesimlerde sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışa dikkat! İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt’in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 28 Nisan 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu