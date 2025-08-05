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  4. Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 2

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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