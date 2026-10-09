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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 3 bölgede mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte 9 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 3 bölgede mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il tahminler - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 3 bölgede mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 3 bölgede mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il tahminler - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 3 bölgede mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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