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  4. Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, rüzgara dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

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