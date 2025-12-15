Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar azalacak, kar yağışı etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu