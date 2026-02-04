Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak! İşte hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne eğimli sahip kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 4 Şubat 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu