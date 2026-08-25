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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar doğuda azalacak, rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar doğuda azalacak, rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar doğuda azalacak, rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar doğuda azalacak, rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar doğuda azalacak, rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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