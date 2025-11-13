  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 10
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler... - Sayfa 2

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 | 10
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

3 | 10
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler... - Sayfa 4

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

4 | 10