Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu