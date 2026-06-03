  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 11
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 | 11
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

3 | 11
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

4 | 11