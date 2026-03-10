Meteoroloji açıkladı: Yağışlı havalara kısa bir ara, sıcaklıklar artacak! İşte sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 10 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık