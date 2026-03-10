  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji açıkladı: Yağışlı havalara kısa bir ara, sıcaklıklar artacak! İşte sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 10 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

