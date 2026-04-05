  4. Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 5 Nisan 2026 hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

