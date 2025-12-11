Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu