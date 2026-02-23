Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van’ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğuda buzlanma ve don, doğuda pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 23 Şubat 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu