Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak! İşte tahminler...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı