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  4. Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

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