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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminler... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminler... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminler... - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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