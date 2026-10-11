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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 11 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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