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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. İşte 20 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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