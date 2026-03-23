Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 23 Mart 2026 hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı