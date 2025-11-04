Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış ve sisli hava etkili olacak: İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 4 Kasım 2025 Salı gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu