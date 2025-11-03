  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

1 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

2 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

3 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

4 | 9