Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu