Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar artacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Mayıs 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu