Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar artacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Mayıs 2026 il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

