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  4. Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 21 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu

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