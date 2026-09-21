Meteoroloji açıkladı: Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu