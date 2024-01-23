Meteoroloji alarm verdi: 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı... Hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak kar yağışı alarmı verdi. Birçok kentte kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ocak'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Birçok kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugün illerde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte illere göre hava durumu... 1 | 11

Hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 | 11

10 il için yoğun kar yağışı alarmı Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 3 | 11