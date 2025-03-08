Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar yüzünü gösterecek
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre 8 Mart 2025 Cumartesi günü Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevresinde yağmur, Hakkari ve Van'da ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve bahar yüzünü gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIK 6 BÖLGEDE NORMALLERİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.