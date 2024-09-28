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  4. Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge sayıp uyardı: Sisten göz gözü görmeyecek (28 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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