Meteoroloji danışmanı Orhan Şen "Yaz geri geliyor" dedi ve tarih verdi
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sağanak yağışların yerini yeniden yaz sıcaklarına bırakacağını duyurdu. Hafta sonuna dikkat çeken Şen, "Bu pastırma yazı değil, yaz geri dönecek" dedi.
Yurdun kuzey kesimleri başta olmak üzere yurt geneli geçtiğimiz hafta sonbaharı yaşadı. Sağanak ve soğuk etkisi etkisini bu hafta yitirecek.
Birçok ilde sağanak yağış etkili olmuş, bazı bölgelerde ise taşkınlar görülmüştü.
Önümüzdeki günlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava yaşanacak.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hafta sonu yurtta sıcakların artarak yaz değerlerine ulaşacağını söyleyen Şen, bu sıcakların 'pastırma sıcağı' olmadığının da altını çizdi.