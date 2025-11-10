Meteoroloji duyurdu: 2 bölgede sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu