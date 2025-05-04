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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 4 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Marsin'nin batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu,

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