Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Marsin'nin batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu