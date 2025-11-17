  1. Ekonomim
  Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

