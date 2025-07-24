Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yağmur geliyor!
"İstanbul hava durumu, yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji son tahminler, Afrika sıcakları ne zaman bitecek?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afrika sıcaklarının etkisi altında kalan Türkiye’de kavurucu hava dalgası devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren bir haber geldi. Kurumun son tahminlerine göre, yüksek sıcaklıklar pazar gününe kadar etkili olmaya devam edecek.
Türkiye, Afrika sıcaklarının etkisi altında bunaltıcı günler geçirirken, vatandaşlar "İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek, yağmur ne zaman yağacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.
İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte yüksek sıcaklıklar pazar gününe kadar devam edecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yüksek nem oranlarının hissedilmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli tahminlere göre ise 30 Temmuz Çarşamba günü şehir genelinde yağış etkili olacak.