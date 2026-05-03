Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi: Sıcaklıklar 20 dereceye yükselecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, yurt genelindeki soğuk ve yağışlı sistemin doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirtti.
Yurt genelindeki soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirten Çelik, Yarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını söyledi.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini dile getiren Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini kaydetti.
Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca yağış beklenmediğini, perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceğini bildirdi.