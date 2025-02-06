Meteoroloji gün vererek 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu: Kar, yağmur, fırtına
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü. Meteoroloji, cuma günü için 19 kente sarı kodlu uyarı yaptı
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, birçok şehir beyaz örtüye büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Cuma günü için kritik uyarılarda bulundu.
Yarın Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Yozgat ve Malatya'nın güneyi, ayrıca Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve yağmur gibi çeşitli hava olaylarının etkili olması bekleniyor. Uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı: